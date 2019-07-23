Стала известна причина пожара на казанской «Рублевке», где сгорело 5 домов

Как сообщили в главном управлении МЧС России по РТ, экспертам удалось установить предварительную причину крупного пожара, который произошел 20 июля в Боровом Матюшино. Возгорание могло начаться из-за короткого замыкания в беседке.

- Предварительная причина пожара — короткое замыкание в беседке, располагавшейся на одном из участков в ДНТ "Лес", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Лаишевском районе произошел крупный пожар, в результате которого сгорели пять дач и баня, сообщили в пресс-службе МЧС России по РТ.

- В 21.06 поступило сообщение о том, что в Боровом Матюшино горят садовые домики. Площадь пожара составила 200 кв метров, - рассказали в МЧС. - Пожар удалось потушить в 2.32. Погибших и пострадавших нет.