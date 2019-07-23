В Казани передали в суд дело начальницы «концлагеря для детей» и ее подельника

В Казани передали в суд уголовное дело в отношении сотрудников скандально известного частного реабилитационного центра для трудных подростков «Символ жизни». Обвинения предъявили начальнице - 28-летней Елизавете Платоновой, а также 36-летнему воспитателю Дмитрию Чернышеву. Им инкриминируют истязание подростка, доведение его до самоубийства и неисполнение обязанностей по воспитанию, сообщает СУ СКР по РТ.

Как выяснили следователи, центр «Символ жизни» был учрежден летом 2017 года. Тогда же туда поступил 14-летний подросток. Платонова и Чернышев регулярно истязали и унижали его за нарушение правил поведения: заставляли сидеть в углу более 12 часов подряд, не кормили и не давали ходить в туалет и т.д. Кроме того, сотрудники центра помещали подростка в бассейн с холодной водой и держали там на протяжении часа. Не выдержав издевательств, тот даже пытался покончить с собой.

Платонова и Чернышев были задержаны и отправлены в СИЗО в мае 2019 года. Свою вину они не признали. Центр же был закрыт в сентябре 2018 года... из-за антисанитарии.