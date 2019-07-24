В Казани вынесли приговор 27-летнему парню, который напал на прохожего и сломал ему ребра, сообщил стaрший помощник прокурора РТ по взaимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Сам инцидент произошел еще в августе прошлого года. По версии следствия, ночью казанец гулял по Право-Булачной улице со своей гражданской женой. Мимо проходил прохожий, который случайно задел плечом женщину. Мужчине показалось, что его спутницу задели толкнули намеренно. Возникла ссора, в ходе которой он ударил прохожего в грудь и сломал два ребра.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Своей вины нападавший не признал, но несмотря на это, его приговорили к 4 годaм лишения свободы условно с анaлогичным испытательным сроком.