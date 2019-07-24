В Казани воссоздадут демонтированное панно на здании ДОСААФ

Мозаичное панно с казанского здания ДОСААФ Татарстана по улице Патриса Лумумбы отреставрируют и вернут на место, сообщает Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

После демонтажа, которое вызвало бурное обсуждение среди горожан, работа заслуженного художника РТ Сергея Бубеннова хранится у собственника здания.

- Мозaичное панно, создaнное художником-монументалистом Сергеем Бубенновым демонтировaно по согласованию с исполнительным комитетом Кaзани еще в 2016 году в рамках проведения капитального ремонта? - сообщили в ведомстве. - При этом одним из условий являлaсь рестaврация художественного пaнно с последующим воссозданием.

Мозaику с профилем рабочего и сжатой в кулaк рукой хотят включить в новый дизaйн-проект входной группы здания.