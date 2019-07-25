Сегодня в Казани будет облачно, но без осадков

Сегодня - 26 июля - в Казани ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный слабый, днем до умеренного.
Минимальная температура воздуха ночью +13..+18˚. Максимальная температура воздуха днем +25..+30˚.
Сегодня - 26 июля - в Казани ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный слабый, днем до умеренного.
Минимальная температура воздуха ночью +13..+18˚. Максимальная температура воздуха днем +25..+30˚.
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