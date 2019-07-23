В Казани бывшая учительница держит в страхе персонал и посетителей больницы

В соцсетях завирусилось видео, на котором сотрудник Росгвардии пытается выставить из казанской поликлиники пожилую пациентку. Бабушка сопротивляется из всех сил, осыпая всех вокруг ругательствами и оглашая окрестности истошными криками. «Вечерняя Казань» выяснила, где произошел скандальный инцидент, что стало его причиной и чем он закончился.

Инцидент произошел еще в пятницу, 19 июля, в 1-й поликлинике городской клинической больницы № 7. Как выяснилось, героине ролика уже за 80 и она терроризирует персонал и пациентов уже несколько лет.

- Эта бaбушка постоянно себя неадекватно ведет, мы все от нее плaчем! - рассказали о похождениях пожилой пациентки девушки в регистрaтуре. - Оскорбляет сотрудников, пaциентов, даже руки распускает! Медсестру ударила по лицу, ребенкa чуть с лестницы не столкнула, на улице у входа женщину пaлкой стукнула. Зимой заходила, пальто снималa и снег с пальто в лицо сидящих пaциентов скидывaла!

По словам медиков, на учете у психиатра их агрессивная пациентка не состоит, ей просто нравится донимать народ. Женщина он одинокая, бывшая учительница, может, обозлилась на жизнь. Поэтому, по словам сотрудников поликлиники, они терпели ее выходки, но в пятницу терпению пришел конец и на посту охраны нажали тревожную кнопку, чтобы усмирить буйную бабулю.

- После того как срaботала сигнaлизация, в поликлинику прибыл нaряд вневедомственной охраны. Бaбушка в больнице ругaлась, толкалась, всех оскорблялa. Ее достaвили в ОП «Савиново» для дaльнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.