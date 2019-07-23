Казанцу пришлось заплатить 100 тысяч рублей, чтобы выехать за границу

54-летний житель Казани по решению суда должен был ежемесячно выплачивать 15 тысяч рублей на содержание двоих детей, но не делал этого. В итоге у него накопился долг в 100 тысяч. Неизвестно, сколько времени он продолжал бы игнорировать требование суда, если бы на днях не собрался за границу.

Дело в том, что в рамках исполнительного производства судебные приставы ограничили ему выезд за пределы РФ. Кроме того, приставом был вынесен запрет на регистрационные действия в отношения автомобиля. Необходимость выехать за границу к отцу заставила мужчину выплатить долг по алиментам в полном объеме.

Ограничительные меры отменены.