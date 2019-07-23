В РТ осудили мужчину за убийство подростка. Он вступился за мать своего друга

В Бугульме осудили 51-летнего местного жителя за убийство подростка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, мужчину признали виновным и приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима.

Напомним, трагедия произошла в марте этого года. 16-летний парень погиб, вступившись за мать своего друга. В тот день женщина распивала алкоголь с ранее судимым 51-летним мужчиной. Подростки в это время находились в другой комнате. В какой-то момент между взрослыми начался конфликт, парни, услышав крики, решили заступиться за женщину. Мужчина нанес им несколько ножевых ранений. В результате один из подростков от полученных ран скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимый так и не признал.