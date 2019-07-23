В Казани демонтировали мозаичное панно известного художника

В Казани улица Патриса Лумумбы лишилась мозаичного панно известного художника Сергея Бубеннова.
Работа 60-х годов находилась над входом в здание ДОСААФа, сообщает телеграм-канал «Архитектурные излишества».
В Казани улица Патриса Лумумбы лишилась мозаичного панно известного художника Сергея Бубеннова.
Работа 60-х годов находилась над входом в здание ДОСААФа, сообщает телеграм-канал «Архитектурные излишества».
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