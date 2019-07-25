Татарстанцы запустят в Москве «самолеты» в виде шайбы, технопарка и спасательниц

В эти выходные в Москве пройдут самые безумные соревнования - Red Bull Flugtag. В отличие от авиагонок, которые проходили в Казани, здесь соревнуются не профессиональные пилоты, и даже не пилоты-любители, а обычные люди, которые слепили летательный аппарат из того, что было. Да и цель - пролететь участок трассы не быстрее, а дальше. В этом году в соревнованиях участвую сразу три команды из Татарстана: две из Казани и одна из Челнов.

Корреспондент портала ProKazan.ru пообщался с ребятами, которые в минувшие выходные строили свои необычные летательные аппараты, и узнал подробности.

"Зазнавшиеся мастера" (Казань)

Заявка команды хоккеистов из Казани не победила в зрительском голосовании, но так зацепила оргкомитет соревнований, что они дали им зеленый свет. "Зазнавшиеся мастера" вместе с 39 другими участниками запустят свой летательный аппарат с 6-метровой высоты.

- Узнав о возможности запустить себя с шестиметровой рампы, мы поняли, что такую дичь мы не пропустим., - говорят ребята. - Стали разрабатывать свой летательный аппарат, и знали, что лозунг «Главное участие, а не победа» не для нас, ведь мы с Татарстана, значит победа у нас в крови.

Так как в команде все хоккеисты, то решили свой "самолет" сделать в виде огромной шайбы с крыльями. Идею подсказали герои известного советского мультфильма "Шайбу! Шайбу! Шайбу!". Именно в их образе ребята будут разгонять свой аппарат, чтобы он пролетел как можно дальше.

А вот дальше возникли сложности. Как оказалось, ребятам нельзя выступать в масках из мультфильма, ведь это нарушение авторских прав и нас сняли с участия в фестивале. Но вложив столько сил и эмоций, команда решила, что отступать назад нельзя. Поэтому прочитав полностью регламент к участию, мы поняли, что нам нужны эти права, во что бы то не стало.

- Особо не рассчитывая на ответ, написали письмо в студию "Союзмультфильм" с просьбой дать нам права, - рассказывает капитан команды Динар Тазиев. - К нашему удивлению, они пришли в восторг от нашей идеи и разрешили использовать мультяшные образы.

А потом о парнях узнали в хоккейном клубе «Ак Барс». Спортсменам идея тоже понравилась, и и они решили помочь "Зазнавшимся мастерам" со стройматериалом, а заодно поспособствовать защите окружающей среды в нашем городе. Сбор пэт-бутылок для строительства гигантской шайбы шел в "Татнефть Арены", но их требовалось 3 тысячи штук, а времени было мало, поэтому оставшееся количество пришлось докупить.

В итоге, аппарат готов. Как и самолеты Red Bull Air Race, его повезут в Москву в разобранном виде - крылья из ПВХ-труб подсоединят уже на месте.

"Иннотим" (Иннополис)

Команда из Иннополиса победила в зрительском голосовании, которое объявила "Кремлевская набережная". Она же и помогла ребятам с поездкой в Москву, взяв на себя финансовую сторону вопроса.

Ребята не стали изобретать велосипед, поэтому сделали свой "космический шаттл" в виде здания технопарка, расположенного в Иннополисе.

- В некой далекой галактике, в Верхнеуслонской туманности, согласно легенде программистов находится город будущего - Иннополис, - писала команда в своей заявке в духе "Звездных войн". - Именно там Орден IT-сенсеев растет и развивается с каждым днем.

Крылья у данного аппарата будут сделаны в виде солнечных батарей, а управлять им будет... D2-R2. Правда, чтобы избежать проблем с авторскими правами, он будет лишь "роботом-программой", а пилотировать INNO-шаттл будет капитан команды Данис Муллин.

"Малибушки" (Набережные Челны)

Девушки из Набережных Челнов, пройдя отбор на Red Buli Flugtag, сначала не знали, какой корабль придумать - смотрели идеи прошлых лет. Однажды Ксения пришла к своей знакомой в ателье, и увидела у нее много женских манекенов, которые ей готовы были отдать. Поэтому решили отталкиваться от них, так и было принято решение сделать ставки на тему "Спасатели Малибу": одеть манекены в красные купальники и сделать их основным элементом корабля.

- Мы делали ставки на креативность и сексуальность, и не прогадали, - рассказывает капитан команды Ксения Антонова. - Наш проект сразу привлек внимание жюри.

Кстати, именно Ксения будет за штурвалом первого татарстанского "манекенолёта".

- Прыгает с трамплина только пилот. В нашем случае - это я. Главное "целой" остаться, потому что прыгаем с 10 метров, да еще и на корабле самодельном, и как он себя поведет, никто не знает. Я посмотрела по видео - нужно вовремя с аппарата спрыгнуть и тогда будет лучше.

Портал ProKazan.ru будет на соревнованиях в Москве. Трансляцию выступлений наших ребят смотрите 28 июля в прямом эфире нашего паблика ВКонтакте.