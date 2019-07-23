«Газу давай, Саня»: в Казани очевидцы сняли ребенка за рулем каршерингового авто

Казанские водители, проезжавшие по Южной трассе, не поверили своим глазам, когда увидели за рулем каршерингового автомобиля... ребенка. Очевидцы сняли все на видео и выложили ролик в соцсетях.

По информации автора ролика, ребенок сидел на коленях водителя, который управлял «Фольксвагеном» сервиса «Яндекс.Драйв». Очевидцы пустились за автомобилем в погоню, чтобы снять происходящее получше.

- Газу давай, Саня! - слышно на ролике голос пассажира, который уговаривает водителя догнать иномарку, чтобы лучше заснять ребенка за рулем.

В какой-то момент «Фольксваген» остановился. Авторы видео вышли из машины и в этот момент запись оборвалась.