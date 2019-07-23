В Казани женщина подмигивала судье, демонстрируя футболку с надписью «фыр-фыр»

В Вахитовском суде Казани начался процесс над владелицей ювелирного магазина, которую обвиняют в хищении на 20 миллионов рублей, сообщает телеканал "Татарстан-24".

В зал суда Инна Исхакова прибыла в приподнятом настроении и символическом облачении. Женщина охотно демонстрировала суду футболку с изображением лисы и красноречивой надписью «фыр-фыр». Подмигнула судье, сделала замечание собственному адвокату за его внешний вид и охотно отвечала на вопросы о высоком искусстве. Вопросы о похищенных бриллиантах подсудимую успели утомить.

26 июля у подсудимой истекает время содержания под стражей. Суд должен был решить - отпустить под домашний арест или же оставить под стражей. Недолго посовещавшись, суд принял решение, что с такими «талантами» отпускать подсудимую под домашний арест не стоит. И продлил ей содержание под стражей еще на три месяца - до конца октября.