В Казани на автобусной остановке у 39-летнего уфимца остановилось сердце

В Казани внезапно скончался мужчина, приехавший в столицу РТ из Уфы. Очевидцы нашли его тело в Залесном рядом с автобусной остановкой "АЗС", сообщает "Татарстан-24".

Эксперты МВД осмотрели его тело, но никаких повреждений на его теле не обнаружили. По предварительным данным, причиной смерти 39-летнего мужчины стала остановка сердца.

В карманах умершего нашли паспорт, а рядом с телом лежал ноутбук и большая сумка с личными вещами. По наклеенной бирке на сумке можно сделать вывод, что мужчина приехал вчера из Уфы. По всей видимости, он находился в рабочей командировке.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают детали произошедшего.