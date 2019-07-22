Казань сегодня: гибель таксиста от рук пассажиров и выигрыш в 16 млн рублей

Не только таксисты, но и обычные казанцы шокированы жeстоким убийcтвом 25-летнего парня, который по доброте душевной решил отвезти трех пассажиров из Казани до Ижевска. Преступники, которые по сообщениям казанских СМИ являются выходцами из Узбекистана, зaдушили по дороге водителя, чтобы украсть автомобиль.

В Нижнекамском районе Татарстана мужчина принял бетонные блоки за замурованных в цементе женщин. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

- На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в поселке Красный Ключ лежат две женщины, залитые по грудь цементом. Позже выяснилось, что это не люди, а бетонные блоки, которые были накрыты спецодеждой, - рассказали в ведомстве.

Изучение материалов к новому генплану столицы Татарстана привело к неожиданным открытиям. Например, разработчики рассказали, как будет развиваться система подземного транспорта в будущем, обозначив 26 мест под новые станции метро.

Олеся Хасанова из Казани выиграла суперприз в размере 15 923 627 рублей. На выигранные деньги она планирует построить двухэтажный особняк, сообщает пресс-служба "Столото".

Испытывать удачу Олеся начала два года назад, когда впервые купила билет моментальной лотереи. С тех пор успела проверить свое везение во всех гослотереях. За время участия у жительницы Казани накопилось много бонусов на сайте лотереи, которые она решила потратить на очередной розыгрыш. То есть она получила счастливый билет, не потратив на него ни рубля.