В Казани на церемонии открытия Worldskills 2019 певица Елка выступит с роботом

Организаторы чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 в Казани раскрыли секреты церемонии открытия, которая пройдет на стадионе "Казань Арена".

Так, например, на церемонии открытия выступят Елка, Александр Панайотов, участница шоу «Голос» Ян Гэ и Jukebox trio. Кроме того, в шоу будет задействовано 300 танцоров, которые с помощью хореографии расскажут о рабочих профессиях, а также всех познакомят с роботом по имени София.

Окончательная стоимость этого шоу пока не разглашается.