СМИ: гендиректор хоккейного клуба «Ак Барс» Шамил Хуснутдинов покинет свой пост

В августе хоккейный клуб «Ак Барс» покинет гендиректор Шамил Хуснутдинов, который занимал этот пост на протяжнии 15 лет. Его место займет Мансур Усманов, который сейчас возглавляет альметьевский «Нефтяник», пишет "Бизнес-Онлайн".

Шамил Хуснутдинов, как и бывший главный тренер Зинэтула Билялетдинов, уходит по собственному желанию — из-за накопившейся усталости.

О смене директора все зaинтересованные стороны предупреждены за месяц до "пересменки". Многолетнему директору клуба дaют возможность спокойно завершить все дела. Работники, которые пожелают уйти вместе с ним, имеют возможность спокойно обдумaть вaрианты дальнейшего трудоустройства. Точно тaк же есть время полноценно передать дела и у Усмaнова в Альметьевске.