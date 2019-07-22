Скончался актер Николай Игнашов, озвучивший остановки в казанских автобусах

В Казани на 64-м году жизни скончался актер и диктор Николай Игнашов, чей голос до сих пор можно услышать в городских автобусах, сообщает Kazancat.ru.

— Мой папа был актером, диктором ГТРК-Татарстан, и всегда я видела его на сцене Качаловского театра, слышала голос из телевизора, радио… — рассказала дочь покойного Яна Протасова. — И вы представляете остановки в красных автобусах Казани — это голос моего папы!

Аудиозаписи для информатора сделали в далеком 2007 году. Фразы на татарском озвучила Файруза Масхут, а Николай Игнашов - на русском.

Николая Игнашова похоронили на кладбище в Киндери. За неделю до смерти он сказал своей дочери: «Я записал очень много роликов, ты меня еще услышишь».