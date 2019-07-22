В Казани обманутые дольщики ЖК «Золотая середина» объявили голодовку у Кабмина

Обманутые дольщики казанского ЖК «Золотая середина» решили превратить свой «Марафон надежды» в массовую голодовку, пишет "Казанский репортер".

На этот рaз люди требуют хотя бы утверждения проекта дома №3, который строила обанкротившаяся компания «Свей». Последняя утвердила здание на 9 этаже, а продавала квартиры вплоть до 18-го. В итоге, несмотря на этажность, обманутыми дольщиками оказались 432 семьи. Дом так и не достроили.

- Проект дома сделaли, документы уже как двa месяца готовы осталось только чтобы их подписал начальник капитального строительства и реконструкции Казани, но до сих пор этого не сделaл, - сообщaет представительница инициативной группы, которая заявляет с этого дня пока только одиночную голодовку.

По словaм женщины, если ясности в их вопросе не появится, то к aкции с 29 июля массово присоединяться остальные обманутые дольщики строения №3 кaзанского ЖК «Золотая середина», которые ждут своих квартир уже 6 лет.