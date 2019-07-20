В казанском речном порту загорелся туристический теплоход

В Казани в речном порту загорелся теплоход. Очевидцы происшествия делятся видеозаписью, на которой видно, как черный дым окутал «припаркованный» около причала двухпалубный корабль. Автор видеозаписи утверждает, что воспламенилось машинное масло, пишет KazanFirst.ru.

По словам очевидцев, чей голос слышен на видеозаписи, на теплоходе горит масло. На видеозаписи также запечатлены многочисленные пассажиры, которые стоят на перроне и снимают пожар на телефоны.

В МЧС Татарстана сообщили, что вызовы о возгорании на территории речного вокзала к ним не поступали. Вероятно, пожар речники потушили своими силами.