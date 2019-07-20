Казанский хоспис получил грант Президента РФ на абилитацию детей

Казанский хоспис получил грант Президента России на абилитацию, в которой сегодня нуждаются более 1000 детей Татарстана.

Абилитация – это развитие навыков приспособления к жизни, когда полное излечение пациентов невозможно. Как рассказал рассказал председатель правления хосписа и Фонда Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов, большинство подопечных хосписа — дети со сроком дожития более пяти лет. У них отсутствует реабилитационный потенциал и в хосписе не могут восстановить таких пациентов. Но возможно сделать так, чтобы их состояние не усугубилось: не развились пролежни и контрактуры, тугоподвижность суставов, деформации туловища. С помощью определенных упражнений можно приспособить этих детей к окружающему миру, к жизни со своим диагнозом. Эта программа решит проблему для развития детей «без реабилитационного потенциала.

В рамках проекта планируются выезды врача, медсестры, психолога и специалиста по ЛФК. Дети пройдут специальный курс занятий по приобретению навыков к самообслуживанию, а родители – по основам ухода и оказанию необходимой помощи дома. Кроме того, в Казанский хоспис поступят кислородные концентраторы и откашливатель, которые при необходимости будут бесплатно выдавать семьям с тяжелобольными детьми.