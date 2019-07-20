МегаФон разработал экосистему IoT решений

Новые продукты МегаФона «ВидеоАналитика», «Умное ЖКХ», «Цифровая управляющая компания» и «Экологический мониторинг» используют ПО отечественной разработки и поддерживают широко распространенные в России информационные системы. Продукты могут использоваться как в решении задач частного бизнеса, так и для формирования систем «умный город» на региональном и муниципальном уровне.

«Умный город» - это интеграция информационных и коммуникационных IoT технологий для управления городским имуществом и для контроля инфраструктурных процессов. Сенсоры и видеокамеры с помощью «интернета вещей» объединяются с серверами и базовыми станциями сотовой связи, образуя среду для мониторинга, анализа и принятия ситуативных решений в автоматическом режиме, а также для предсказывания критических ситуаций.

Компания обслуживает 40% всех использующихся в России sim-карт для IoT-решений. Выйдя на рынок «интернета вещей» в 2016 году, МегаФон к настоящему времени довел общую абонентскую базу в этом секторе до 7 млн клиентов, уверенно занимая первое место по этому показателю.

МегаФон формирует тренды, которым следуют другие игроки российского рынка «интернета вещей». Сегодня решения компании для «умных городов» успешно применяются в Брянске, Иннополисе, Сочи, Самаре, Челябинске. В стадии внедрения находятся проекты в Москве, Санкт-Петербурге, республике Удмуртия, Ульяновской, Псковской, Новгородской и Саратовской областях.

Линейка новых продуктов компании для «умного города» построена на платформе отечественной разработки, включенной в реестр российского программного обеспечения. Это позволяет использовать ее не только в B2B, но и в B2G процессах. Это критически важно для продуктов, предназначенных для интеграции и эксплуатации в формате «умного города».

В 2018 году М2М платформа управления sim-картами МегаФона была признана самой удобной среди всех операторов российской «большой тройки». Аналогичные решения имеются у каждого из них, но проводившее внешнюю экспертизу рейтинговое агентство AC&M официально оценило платформу МегаФона как наиболее комфортную с точки зрения удобства пользователей и скорости выполнения операций.