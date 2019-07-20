Президент Татарстана решил на пару недель отдохнуть от работы

Президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в отпуск. Информация об этом появилась на официальном сайте президента республики.
Отпуск продлится с 20 июля по 3 августа. Где его проведет глава республики, не уточняется.
Рустам Минниханов ушел в отпуск
Президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в отпуск. Информация об этом появилась на официальном сайте президента республики.
Отпуск продлится с 20 июля по 3 августа. Где его проведет глава республики, не уточняется.
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комментарии
как он обычно делает уже многие годы. в республике бывает наездами и проездами между эмиратами и другими странами