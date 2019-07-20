В центре Казани произошло жесткое ДТП с участием двух машин

Сегодня утром в центре Казани столкнулись два легковых автомобиля. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях.
Судя по снимкам, ДТП произошло на перекрестке улиц Университетской и Профсоюзной. Удар при столкновении был такой сильный, что переднюю часть одной из машин буквально расплющило. Металлический забор, который в последнее время стал яблоком раздора для горожан, в этот раз действительно спас пешеходом от несущейся груды металла.
О пострадавших не сообщается, однако на место ДТП замечена карета скорой помощи. По предварительным данным, водитель автомобиля «Шкода» не уступил дорогу водителю «Киа», при этом обе машины ехали на высокой скорости.
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