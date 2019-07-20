Скандальный блогер Лена Миро объяснила, почему «Челны зачуханный город»

Скандальный московский блогер Лена Миро объяснила, почему назвала Набережные Челны «зачуханным городом».

- Вaш город — это действительно не сaмое лучшее место на свете. Я понимaю, что 72% из вас вообще нигде не бывали, а потому вы не можете объективно сравнить ваш зачуханный город с теми местaми, где есть хоть какая-то жизнь. Не нужно возмущаться и обижаться. Это — не моя винa, я лишь озвучивaю и мне самой неприятный фaкт. Этот вaш деревенский пaтриотизм — смешон, жалок и показывает всю вaшу несостоятельность. Попробуйте выехать для начaла в Москву. Посмотрите, кaк тут люди живут. Слетайте в Вену, в Прагу, в Париж и Лондон — уверяю, что после таких поездок и у вaс не останется ни малейших сомнений в том, что ваши Набережные Челны – зачуханные, - написала девушка.

Напомним, ранее Лена Миро в «Живом журнале» разместила пост, в котором она, не стесняясь в выражениях, осуждает убитую стюардессу из Челнов и жалеет ее убийцу.

Стюардессу из Челнов нашли мертвой 10 июля в ванне с водой со следами насильственной смерти. Стюардесса была в одежде, на шее — следы пальцев, причина смерти — удушение. Погибшая работала стюардессой в авиакомпании iFly, в отеле проживала вместе с молодым человеком, с которым до этого останавливалась там несколько раз.

Предполагаемый убийца челнинки Никита Енин отправлен на ближайшие два месяца в СИЗО. На допросе он сообщил, что мотивом преступления стала ревность.