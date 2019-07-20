Уфимский карикатурист снова высмеял татарстанцев, досталось и президенту РТ

Карикатурист Камиль Бузыкаев опубликовал новый рисунок на своей странице соцсетях. На этот раз он высмеял ситуацию с требованием татарстанских активистов изменить финал «Анны Карениной».

Поводом для карикатуры послужили казанские активисты из движения "Позитивный Татарстан". Они посмотрели иммерсивный спектакль «Анна Каренина» и возмутились финалом, в котором увидели пропаганду суицида и измены.

Члены группы направили петицию руководителю регионального Минкульта Ираде Аюповой, руководству трех театров Казани, а также председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину.