В Казани спасатели сняли с крыши 91-летнего дедушку

В казанском поселке Петровский очевидцы обнаружили на крыше дома лежащего мужчину и позвонили спасателям, так как боялись, что он может упасть с крыши, сообщает пресс-служба МЧС РТ.

Как оказалось, мужчине 91 год. Он лежал на крыше двухэтажного частного дома. Как он там оказался - неизвестно, но в любой момент он мог скатиться с крыши и упасть.

После того, как дежурная смена ЗПСО№2 прибыла на место, спасатели сняли мужчину с крыши дома с помощью носилок и приставной лестницы и передали бригаде "скорой помощи".