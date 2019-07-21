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09:00, 18.07.2019
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11:10, 17.07.2019
В Зеленодольске очевидцы сняли на видео черепаху, плавающую в городском озере
09:55, 17.07.2019
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09:20, 17.07.2019
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15:14, 16.07.2019
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14:51, 16.07.2019
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14:03, 12.07.2019
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10:35, 09.07.2019
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14:17, 08.07.2019
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10:36, 07.07.2019
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16:59, 05.07.2019
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16:37, 05.07.2019
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10:05, сегодня
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09:16, сегодня
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В Казани таксист снес столб на арендованной машине
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kazancat.ru

Туристы, которые устанавливают мировой рекорд на самокатах, добрались до Казани

Cегодня, 09:16 76 1 Автор: prokazan.ru

В Кань приехали путешественники Владислав Белозеров и Родион Гераськин, которые устанавливают мировой рекорд езды на самокатах. Им предстоит преодолеть 15 тысяч километров от Екатеринбурга до Дубая, проехав через десятки крупных городов - столица Татарстана стала третьим городом на маршруте, сообщает портал Kazancat.ru.

По словам ребят, оргкомитет Книги рекордов Гиннесса одобрил заявку на новый мировой рекорд, который звучит как "самое длинное путешествие на самокате". 

— Цель нашего путешествия — это помощь природе, — говорят ребята. — По его завершению мы планируем продать самокаты на аукционе, а все вырученные средства уйдут на сохранение нашей планеты.

15 тысяч километров путешественники преодолевают на обычных самокатах, ночуют в гостиницах и хостелах по маршруту, а в пути разбивают привал прямо на обочине трассы. Передвигаются не спеша, ведь нужно не только посмотреть красоты России, но и сделать кучу снимков и видеороликов для блога. Плюс это станет доказательством для оргкомитета Книги рекорда Гиннесса.

В Казани путешественники пробудут несколько дней, после чего отправятся в Йошкар-Олу.

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комментарии

Горожанин
0
22 июля 2019
10:08
В Кань приехали?

может в Какань?

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