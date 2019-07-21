Тренер «Рубина», не попавший на концерт «Металлики», показал фанатам «козу»

Клуб, который с 6 июня тренирует Роман Шаронов, сыграли в первом туре вничью с «Локомотивом», а во втором – обыграл «Динамо» в Москве. Шаронов не скрывал радости и после матча показал фанатам "козу", пишет Sports.ru.

Этот жест неслучаен. Шаронов – большой фанат тяжелой музыки. Если бы не матч, он бы поехал на «Лужники» – там сегодня концерт его любимой Metallica. Но исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» ни о чем не жалеет. Так он сказал своим игрокам после матча.

- Сегодня 21 число. Может кто-то таким не увлекается, но в «Лужниках» играет легендарная группа под названием Metallica. У меня был на нее билет. Я не попал. Но то, что я испытал, это круче. Спасибо!