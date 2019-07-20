В Казани спасатели полтора часа вытаскивали собаку, которая провалилась в погреб. Сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Инцидент произошел накануне в Кировском районе городе.
После завершения спасательной операции животное отпустили.
В Казани спасатели полтора часа вытаскивали собаку, которая провалилась в погреб. Сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Инцидент произошел накануне в Кировском районе городе.
После завершения спасательной операции животное отпустили.
Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям
или авторизуйтесь
комментарии