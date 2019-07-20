В РТ упавшая стена заброшенной фермы насмерть придавила 11-летнего мальчика

В Аксубаевском районе Татарстана при разборе заброшенного здания фермы упала стена и насмерть придавила 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Трагедия произошла в селе Старый Татарский Адам.

- Накануне в 20.13 поступило сообщение о том, что при разборе заброшенной фермы упала стена и придавила ребенка. Он признаков жизни не подает, - рассказали в МЧС.

На место прибыли спасатели. Было установлено, что на мальчика упала железобетонная перемычка. Очевидцы извлекли тело погибшего самостоятельно. В настоящее врем устанавливается причина происшествия.