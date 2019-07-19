Отравившихся в Крыму детей из Казани отказались принимать обратно

Детей из Татарстана, отравившихся 15 июля в детском лагере «Лучистый» в Евпатории, досрочно вернут домой, сообщил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов. По его словам, инициатива исходит от руководства лагеря, которое отказалось принимать детей после выписки из больницы.

Руководства лагеря считает, что еще не завершен инкубационный период норовирусной инфекции, поэтому выписанные из больницы дети могут стать причиной заражения других детей, отдыхающих в лагере.

- Администрация лагеря опасается новых вспышек инфекции, поэтому в воскресенье заберем детей домой, — цитирует Фаттахова пресс-служба минмолодежи РТ.

Для доставки детей в Татарстан будет организован чартерный рейс. Родителям компенсируют оплату за неиспользованные дни отдыха.