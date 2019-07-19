«Рубин» опроверг перенос первого домашнего матча в Нижний Новгород

Казанский "Рубин" опроверг сообщения о переносе первого домашнего матча в Нижний Новгород, матч с грозненским "Ахматом" пройдет на стадионе "Центральный". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе клуба.

Основной стадион "Рубина" - "Казань Арена" - будет задействован при проведении церемонии открытия и закрытия чемпионата World Skills, поэтому в первой части чемпионата казанский клуб будет играть на "Центральном".

- Подготовка идет в рабочем режиме, - сообщили в "Рубине".

Первый домашний матч пойдет 29 июля.