Под Казанью осудили девушку, выманившую у парня 700 тыс рублей на чужого ребенка

В Лаишевском районе РТ осудили 21-летнюю девушку, выманившую у знакомого 700 тысяч рублей на воспитание чужого ребенка, об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Напомним, девушка познакомилась с 34-летним жителем Москвы в одном из ночных клубов Казани, они начали встречаться, при этом у москвича уже была семья.

В какой-то момент девушка заявила своему возлюбленному, что ждет от него ребенка, после чего попросила денег. С декабря 2017 года по февраль 2019 года он ежемесячно платил ей по 50 тысяч рублей, всего он потратил свыше 700 тысяч рублей.

Уже в начале этого года житель Москвы решил обратился к знакомым врачам, которые объяснили ему, что на момент беременности он даже не был знаком с девушкой. В итоге та призналась, что ребенок был не от него.

Девушку признали виновной в мошенничестве в крупном размере. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.