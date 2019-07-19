В казанском поселке Салмачи пешеходы начали беспрерывно ходить по переходу

В казанском поселке Салмачи несколько пешеходов перекрыли дорогу, начав ходить вперед и назад по пешеходному переходу, об этом сообщают Idel.Реалии.

Решение перекрыть главную трассу поселка было принято внезапно после вечернего обсуждения новой редакции Генплана, согласно которому трасса, из-за которой, по подсчетам жителей, под снос пойдут пять десятков домов на улицах Яркой и Лиственной, осталась там, где и была в первой редакции.

В итоге несколько десятков человек начали бесконечно ходить по переходу, сразу же образовалась пробка. Один из водителей даже чуть не накинулся на пешеходов, в итоге те пропустили часть автомобилей. Вскоре акция закончилась.

Напомним, ранее в Казани на официальном портале мэрии города опубликовали доработанный проект Генерального плана. Общественные обсуждения по доработанному проекту Генерального плана Казани будут проходить с 18 июля по 29 августа. Свои замечания, вопросы и предложения по документу казанцы смогут оставить с 29 июля по 1 августа, а основной площадкой обсуждения станет информационная система dispute.kzn.ru.