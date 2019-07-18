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Казань сегодня: брат задушил брата и снос киосков

Cегодня, 19:23 11 1 Автор: prokazan.ru

ОБЫСКИ В ВОЕНКОМАТАХ КАЗАНИ: ТАМ ПОМОГАЛИ ОТКОСИТЬ ОТ АРМИИ ЗА 150-250 ТЫС РУБ?

В Казани в здании военного комиссариата Татарстана и военкоматах Советского и Приволжского районов прошли обыски по делу о получении военных билетов за взятки, информацию СМИ подтвердил источник портала.

По предварительным данным, некий казанец в период с сентября 2015 года по июнь 2019 года передал 27-летнему жителю Сабинского района Рашату Мухарлямову и 34-летнему казанскому бизнесмену Ильнар Равилову 150 тысяч рублей, чтобы те передали их сотрудникам Военного комиссариата РТ за помощь в получении военного билета без прохождения самой службы.

По данным СМИ,  19 июня у дома на улице Рауиса Гареева при передаче Равилову первых 50 тысяч рублей его задержали, после чего возбудили уголовное дело. Стало известно, что он передавал деньги 55-летней Ирине Пантелеевой, которая с 2015 по 2017 год она входила в состав военно-врачебной комиссии Татарстана, а сейчас работает окулистом в "КОРД оптика". Якобы она получала 20% от суммы взятки за каждый военный билет, стоимость получения которого составляла от 150 до 250 тысяч рублей.

В ТАТАРСТАНЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ИЗНАСИЛОВАНИИ ДЕВУШКИ

В Нижнекамске был задержан 37-летний житель города, подозреваемый в изнасиловании и ограблении 28-летней девушки, информацию подтвердил источник портала.

Напомним, около 3 часов ночи 15 июля неподалеку от дома №84а по проспекту Мира мужчина, угрожая девушке, напал на нее и изнасиловал. Также он отобрал у нее 300 рублей и банковскую карту, а после он снял с нее 1500 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Разбой".

- Накануне был задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в преступлении, - сообщили порталу.

В КАЗАНИ С УЛИЦЫ БАУМАНА СНЕСЛИ ВСЕ СУВЕНИРНЫЕ КИОСКИ

В Казани на улице Баумана демонтировали сувенирные киоски, об этом сообщают  пользователи соцсетей.

В ЛАГЕРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ ТАТАРСТАНА ЗАПРЕТИЛИ ПЕСНИ БУЗОВОЙ И FACE

В детском лагере «Черноморец» в Краснодарском крае, где отдыхают дети из Татарстана, вывесили список музыкантов и исполнителей, запрещенных к прослушиванию, фото появилось в Telegram-каналах.

Среди запрещенных исполнителей присутствуют Элджей, Ольга Бузова, группа «Ленинград», ЛСП, «Пошлая молли» и ряд других.

По словам помощника министра по делам молодежи РТ Алсу Саетовой, это исключительно инициатива педсостава лагеря, которая никак не согласована с министерством. Она уточнила, что выступает за то, чтобы молодежь сама выбирала, что слушать, в ведомстве попросили убрать список из лагеря.

В ТАТАРСТАНЕ СТАРШИЙ БРАТ ЗАДУШИЛ МЛАДШЕГО

В Бугульме 50-летний мужчина задушил своего 44-летнего брата, информацию из соцсетей подтвердил источник портала.

Предварительно, около 2 часов ночи 12 июля два брата поругались в квартире дома по улице Космонавтов.

- В результате ранее судимый старший брат задушил младшего. Возбуждено дело по статье "Убийство", - сообщили порталу.

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комментарии

Горожанин
0
19 июля 2019
19:48
Ну , вот . Снова убийство , кошмарят малое предприни мательство и в солдаты .

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