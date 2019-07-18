Синоптики рассказали о погоде в Татарстане на ближайшие выходные

В Гидрометцентре РТ рассказали о погоде в республике на ближайшие дни, по данным службы, Татарстан сейчас находится в теплом секторе западного циклона, в очень теплой воздушной массе, из-за чего температура была достаточно высокой. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Завтра, 20 июля, пройдет небольшой дождь, возможна гроза с кратковременными усиления ветра до 15-18 м/с. Днем прогнозируется до +23..+28 градусов.

21 июля ожидается неустойчивая погода, при прохождении атмосферных фронтов ожидаются дожди, грозы и усиления ветра. Днем 21 июля ожидается до +21..+26 градусов.