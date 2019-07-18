В мэрии Казани ответили на главные вопросы о безналичной оплате в автобусах

В мэрии Казани ответили на основные вопросы, возникающие у пассажиров автобусов при безналичной оплате, председатель Комитета по транспорту исполкома города Марат Хисамутдинов рассказал об основных проблемах. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Так, он уточнил, в каких ситуациях карта попадает в "черный список".

При оплате картой контрольно-кассовый аппарат связывается с банком и проверяет, есть ли на ней средства, однако для этого нужно время, поэтому происходит авансовое списание средств – аппарат еще не связался с банком, но он допускает, что на этой карте есть 27 рублей. Карту он запоминает и вносит в так называемый стоп-лист. На конечной остановке аппарат связывается с банком, и списывает деньги.

- Если из банка приходит информация, что на карте нет средств, а также в других случаях, когда списание средств прошло неудачно, карта попадает в "черный список", а за пассажиром остается долг 27 рублей. Тогда оплатить проезд пассажир должен другим способом, - сообщили в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани в системе оплаты проезда в троллейбусах и автобусах произошел масштабный сбой, из-за которого у пассажиров списывалось с банковских карт по 279 и 277 рублей вместо 27, в исполкоме города уточнили, что делать в таком случае. Всем, кто столкнулся с проблемой при оплате проезда, средства были возвращены в автоматическом режиме.