В Казани в посылке нашли два японских меча

В Казани на таможенном посту в посылке нашли два японских меча, об этом сообщается на сайте Татарстанской таможни.

В службе уточнили, что жителю Татарстана пришло из Китая международное почтовое отправление, где находились два японских мечам тати, являющихся холодным оружием.

- Мечи не имеют гарды (цуба), что характерно для оформления мечей в стиле айкути, который был популярен в Японии периодов Момояма и Эдо,- сообщили в таможне.

Согласно закону "Об оружии" вводятся ограничения на оборот гражданского и служебного оружия.