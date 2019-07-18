В Казани опубликовали новый генеральный план: стартовало обсуждение

В Казани на официальном портале мэрии города опубликовали доработанный проект Генерального плана, он появился накануне.

Общественные обсуждения по доработанному проекту Генерального плана Казани будут проходить с 18 июля по 29 августа. Свои замечания, вопросы и предложения по документу казанцы смогут оставить с 29 июля по 1 августа, а основной площадкой обсуждения станет информационная система dispute.kzn.ru.

Для получения доступа к системе необходимо быть зарегистрированным жителем Казани или владельцем имущества на ее территории, также необходимо быть зарегистрированным в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), то есть являться пользователем электронных госуслуг.

Неподготовленным к интернет-обсуждению помогут оставить свои замечания волоны в здании Управления на ул. Груздева, 5.