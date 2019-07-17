Школьника, взявшего заложников в школе в Казани, освободят от наказания

В Казани освободят от уголовного наказания 17-летнего ученика гимназии №7, который в мае взял заложников в гимназии, об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Школьник был признан невменяемым, соответственно, он будет освобожден от уголовной ответственности. По официальной информации СУ СКР по РТ, психолого-психиатрическая экспертиза подростка еще не завершена.

Напомним, по данным Следственного комитета, школьник с ножом и пневматическим пистолетом зашел в школу, где сел за стол учителя и препятствовал ученикам покинуть помещение. В дальнейшем он был задержан. На него завели дело по статье "незаконное лишение свободы".

Ученица гимназии рассказала телеканалу "360", что из захваченного в заложники класса убежать удалось тем, кто был за ближайшими к выходу партами. По словам девочки, школьник пришел на урок с опозданием, объяснив учительнице, что был в больнице. Но вместо справки он достал из рюкзака пистолет. Подросток приказал педагогу встать и отойти к стене. Вскоре его задержали.

В гимназии выдвинули версию, что "весь этот театр школьник придумал, чтобы произвести впечатление на одноклассницу, в которую безответно влюблен".