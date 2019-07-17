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В Казани началось строительство Большого кольца. Ради него снесут десятки домов

Cегодня, 13:58 386 8 Автор: prokazan.ru
Их будут выкупать

В Казани началось строительство Большого казанского кольца, сообщил сегодня руководитель Исполкома Денис Калинкин.

Сейчас идет строительство первого этапа дороги стоимостью более 2,3 миллиарда рублей, работы ведутся на участке от улицы Булатова до улицы Борисковская. Там, для строительства четырехполосной дороги длиной в 800 метров предстоит снести 17 частных домов и 57 дач.

Выкуп недвижимости у собственников осуществляется по рыночной цене, определенной независимыми экспертами, сейчас договоренность о выкупе не достигнута с собственниками 6 участков, вопрос о цене будет решаться в суде. Стоимость домов может достигать 7 млн рублей.

На пересечении строящейся дороги с Фермским шоссе будет построен путепровод по две полосы в каждую сторону длиной в 110 метров и шириной 36 метров.
 
Ранее сообщалось, что ООО "Мосты Республики Татарстан" выиграло тендер на строительство участка Большого казанского кольца протяженностью 800 метров - от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисовской в Казани. Стоимость строительства участка составит 2,3 млрд рублей,проезжая часть должна быть шириной по 7,25 м в каждую сторону и состоять из шесть полос, а также иметь разделительную полосу для трамвайных путей шириной 9,5 м. Работы должны завершиться к 2020 году.
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комментарии

Горожанин
2
18 июля 2019
14:17
От Булатова до Борисковской 800 метров. 2,3 млрд рублей ?!
Горожанин
4
18 июля 2019
14:19
Через год раскопают все. Вспомнят, что по ранее утвержденному плану, забыли трубы проложить.
Горожанин
2
18 июля 2019
14:23
Работники бюджета пирога, романтики с большой дороги.
Горожанин
2
18 июля 2019
14:28
Не же ла ем жить па другому, пилим мы по краю родному
Горожанин
1
18 июля 2019
14:35
Наконец-то уже начали. БКК один из самых важных проектов последних лет.
Горожанин
2
18 июля 2019
14:36
Проект очень серьёзный, тут уж точно подобных косяков не будет.)
В ответ на комментарий пользователя
Через год раскопают все. Вспомнят, что по ранее утвержденному плану, забыли трубы проложить.
Развернуть
Ннчто
0
18 июля 2019
14:37
А ты выкуп домов не считаешь а?
В ответ на комментарий пользователя
От Булатова до Борисковской 800 метров. 2,3 млрд рублей ?!
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Горожанин
1
18 июля 2019
14:40
Нам лижут пятки языки костра, тщеславия газетной недотроги.
В ответ на комментарий пользователя
Проект очень серьёзный, тут уж точно подобных косяков не будет.)
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