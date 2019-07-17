В Казани началось строительство Большого кольца. Ради него снесут десятки домов

В Казани началось строительство Большого казанского кольца, сообщил сегодня руководитель Исполкома Денис Калинкин.

Сейчас идет строительство первого этапа дороги стоимостью более 2,3 миллиарда рублей, работы ведутся на участке от улицы Булатова до улицы Борисковская. Там, для строительства четырехполосной дороги длиной в 800 метров предстоит снести 17 частных домов и 57 дач.

Выкуп недвижимости у собственников осуществляется по рыночной цене, определенной независимыми экспертами, сейчас договоренность о выкупе не достигнута с собственниками 6 участков, вопрос о цене будет решаться в суде. Стоимость домов может достигать 7 млн рублей.

На пересечении строящейся дороги с Фермским шоссе будет построен путепровод по две полосы в каждую сторону длиной в 110 метров и шириной 36 метров.