В Казани в ресторане задержали адвоката по делу о 1,5 млн рублей

В Казани в ресторане Sorry MAMA на проспекте Амирхана 16 июля сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 40-летнего Элика Абдрашитова, адвоката из адвокатского кабинета "Барристер". Об этом ProKazan.ru стало известно сегодня из правоохранительных органов.

По предварительным данным, подозреваемый, являясь экспертом Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", вместе с неустановленными пока лицами получил от представителя компании "Казанский завод стальных дверей" 1,5 млн рублей, чтобы иметь возможность повлиять на ход расследования уголовного дела в отношении некого мужчины, подозреваемого в хищении имущества и долей уставного капитала у этой компании.

- Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что денежные средства подозреваемый получил также за выдачу положительного для компании заключения и иные действия, которые он мог совершить в целях осуждения последнего на длительный срок лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по ч.30 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), - сообщили ProKazan.ru.

Сегодня суд принял решение арестовать адвоката на 2 месяца.