Россияне стали больше тратить на смартфоны

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«​Циничным катком поломали наши судьбы»​: аварийщики записали видеобращение
10:56, 18.07.2019
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09:00, 18.07.2019
Стал известен августовский график отключения электричества в Зеленодольске
11:10, 17.07.2019
В Зеленодольске очевидцы сняли на видео черепаху, плавающую в городском озере
09:55, 17.07.2019
В Зеленодольском районе рабочий упал со строительных лесов и погиб на месте
09:20, 17.07.2019
Cуд не стал разбираться с зеленодольской аварийщицей, вернув дело в полицию
15:14, 16.07.2019
В Зеленодольске снесли незаконно установленные гаражи
14:51, 16.07.2019
Зеленодольск получит авто для перевозки больных, а Васильево - спортзал
13:23, 16.07.2019
​«Я не преступник»: в Казани судят зеленодольскую аварийщицу из «Полукамушек»
10:07, 13.07.2019
В Зеленодольске в городском озере нашли труп мужчины
14:03, 12.07.2019
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16:56, 11.07.2019
В жилом доме в Зеленодольске рухнул лестничный пролет
17:27, 10.07.2019
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10:22, 10.07.2019
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10:35, 09.07.2019
Зеленодолец убил приятеля из-за травмы, нанесенной в детстве козленком Семеном
14:17, 08.07.2019
Некоторые участки Волги реконструируют для прохода больших кораблей
14:05, 08.07.2019
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10:36, 07.07.2019
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16:59, 05.07.2019
Выкупную стоимость для «аварийщиков» Чистополя подняли на восемь тысяч рублей
16:37, 05.07.2019
В Зеленодольске перенесли сроки отключения горячей воды
11:51, 04.07.2019
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16:48, 03.07.2019
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07:22, 03.07.2019
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08:58, 02.07.2019
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10:22, 01.07.2019
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10:30, сегодня
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10:15, сегодня
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09:50, сегодня
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09:40, сегодня
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12:01, 16.07.2019
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17:51, 18.07.2019
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13:01, 15.07.2019
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16:24, 18.07.2019
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15:29, 18.07.2019
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Россияне стали больше тратить на смартфоны

Cегодня, 09:50 29 0 Автор: prokazan.ru

Продажи смартфонов стоимостью выше 30 тысяч рублей в 1 полугодии 2019 года выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом  прошлого года

Билайн проанализировал данные продаж в собственной розничной сети - одной из крупнейших в России сети электроники, насчитывающей 3 000 магазинов. В 1 полугодии 2019 года продажи устройств стоимостью выше 30 тысяч рублей выросли на 50%. Самый большой рост продаж зафиксирован в категории смартфонов стоимостью 30-35 тысяч рублей – их популярность выросла в 6 раз. Выручка от продаж смартфонов в розничной сети Билайн увеличилась на 44% по сравнению с прошлым годом, а ее доля в общем объеме продаж составила 80%.

Одной из главных тенденций стало увеличение продаж фаблетов - смартфонов с экраном более 5,6 дюйма. Половина покупателей смартфонов выбрала устройства с большим экраном, в итоге их доля в продажах выросла в 5 раз.

Продажи дорогих устройств растут благодаря финансовым сервисам. Каждый пятый смартфон в 1 полугодии был приобретен в кредит. В 2019 году компания сократила время на оформление кредитных договоров. В результате количество смартфонов, приобретенных с помощью этого финансового инструмента, увеличилось в 2,2 раза. Вместе с этим возрастает использование трейд-ин. Популярность этой программы выросла в десятки раз.

Клиенты выбирают операторскую розницу для покупки смартфонов в том числе из-за специальных предложений. В 1 полугодии 72% смартфонов были проданы в комплекте с услугами связи, скидками на товары из ассортимента магазина и другими предложениями.

Специальные предложения повлияли на укрупнение рынка продаж смартфонов. Чаще всего клиенты выбирали смартфоны Samsung, Huawei и Honor, Apple. Их доля в продажах составила 80%, увеличившись за год на 30%.

Комментирует исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский: «В России на каждого жителя приходится почти по 2 SIM-карты. Мы работаем на очень насыщенном рынке, и продажи смартфонов остаются главным топливом для получения новых клиентов. В 1 полугодии покупатели новых устройств приобретали SIM-карту в 92% случаев. Компания создала посетителям привлекательные условия для покупки смартфонов, и в 1 полугодии каждый магазин стал продавать больше устройств, чем годом ранее. В 2019 году Билайн продолжит реализовывать проекты, которые создают для посетителя дополнительную ценность и привлекают в магазины новых клиентов».

Так начиная с июля в сети Билайн продаются продукты не только для смартфонов, но и для домашнего компьютера и других девайсов: антивирусы, программное обеспечение, подписки на онлайн-кинотеатры и другие. На них также распространяются специальные предложения. Например, при оформлении смартфона в рассрочку в комплект покупки можно добавить сопутствующее программное обеспечение.

 

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