В Казани в обновленном после пересыхания озере утонул иностранец

В Казани накануне 20-летний парень из Узбекистана утонул в озере Чебакса, сообщил источник портала.

Примерно в 16:20 парень купался в озере со знакомыми, в результате он утонул. Водолазы обнаружили тело молодого человека в 70 метрах от берега, на глубине 7 метров. Погибшего передали полиции.

Ранее стало известно, что озеро Чебакса сильно обмелело, это случилось после того, как «Водоканал» спустил воду для ремонта плотины, защищающей ближайший поселок от паводка. Несколько недель назад уровень воды был восстановлен.