Билайн в Казани создаст уникальный АнлимСити – мобильную столицу фестивалей лета

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Новости Казани и РТ

09:07, сегодня
В Казани опубликовали новый генеральный план: стартовало обсуждение
09:15, сегодня
«​Циничным катком поломали наши судьбы»​: аварийщики записали видеобращение
10:56, 18.07.2019
На трассе «Йошкар-Ола - Зеленодольск» произошло ДТП: пострадали два человека
09:00, 18.07.2019
Стал известен августовский график отключения электричества в Зеленодольске
11:10, 17.07.2019
В Зеленодольске очевидцы сняли на видео черепаху, плавающую в городском озере
09:55, 17.07.2019
В Зеленодольском районе рабочий упал со строительных лесов и погиб на месте
09:20, 17.07.2019
Cуд не стал разбираться с зеленодольской аварийщицей, вернув дело в полицию
15:14, 16.07.2019
В Зеленодольске снесли незаконно установленные гаражи
14:51, 16.07.2019
Зеленодольск получит авто для перевозки больных, а Васильево - спортзал
13:23, 16.07.2019
​«Я не преступник»: в Казани судят зеленодольскую аварийщицу из «Полукамушек»
10:07, 13.07.2019
В Зеленодольске в городском озере нашли труп мужчины
14:03, 12.07.2019
Жительницу «Полукамушек» обвинили в нарушении законодательства о митингах
16:56, 11.07.2019
В жилом доме в Зеленодольске рухнул лестничный пролет
17:27, 10.07.2019
Принудительное выселение в Зеленодольске закончилось инсультом и госпитализацией
10:22, 10.07.2019
Исторические Полукамушки снова горят. Это уже восьмой пожар за последние месяцы
10:35, 09.07.2019
Зеленодолец убил приятеля из-за травмы, нанесенной в детстве козленком Семеном
14:17, 08.07.2019
Некоторые участки Волги реконструируют для прохода больших кораблей
14:05, 08.07.2019
На Зеленодольском пляже снова можно купаться
10:36, 07.07.2019
Под Казанью в кабине фуры нашли мертвого водителя
16:59, 05.07.2019
Выкупную стоимость для «аварийщиков» Чистополя подняли на восемь тысяч рублей
16:37, 05.07.2019
В Зеленодольске перенесли сроки отключения горячей воды
11:51, 04.07.2019
В Зеленодольском районе запустят производство лекарств
16:48, 03.07.2019
В Зеленодольске девять стобалльников по ЕГЭ: шесть в городе и три в районе
07:22, 03.07.2019
Синоптики прогнозируют в Татарстане грозу с усилением ветра
08:58, 02.07.2019
Зеленодолец заплатил более полумиллиона рублей алиментов, чтобы продать квартиру
10:22, 01.07.2019
В Зеленодольске осудили мужчину, у которого в машине нашли 7 килограмм гашиша
10:30, сегодня
Билайн в Казани создаст уникальный АнлимСити – мобильную столицу фестивалей лета
10:25, сегодня
В Казани в посылке нашли два японских меча
14:30, 17.07.2019
Секрет счастливого детства: лето, солнце и «ТАТЭМ»
10:15, сегодня
В Казани инспекторы на мотоциклах устроили погоню за Porsche Cayenne
09:50, сегодня
Россияне стали больше тратить на смартфоны
09:40, сегодня
В лагере для детей из Татарстана запретили песни Бузовой и Face
12:01, 16.07.2019
Куда казанцам поехать на шашлыки?
17:51, 18.07.2019
В Татарстане мужчина прыгнул в озеро и чуть не утонул
17:20, 18.07.2019
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17:17, 18.07.2019
В Челнах мужчина снял с девушки украшения на 123 тыс рублей
13:01, 15.07.2019
Роботы и люди: как искусственный интеллект поможет казанским бизнесменам
16:24, 18.07.2019
В Набережных Челнах в татарском драмтеатре прошли обыски
16:15, 18.07.2019
В Татарстане 19-летняя студентка КФУ погибла в ДТП
16:09, 18.07.2019
В Роспотребнадзоре назвали причину отравления детей из РТ в крымском лагере
15:39, 18.07.2019
В Татарстане «ВАЗ» насмерть задавил своего водителя
15:30, 18.07.2019
В Челнах госпитализировали девочку с ножом в животе
15:29, 18.07.2019
ВТБ запускает новую программу структурных облигаций
15:02, 18.07.2019
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14:58, 18.07.2019
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13:58, 18.07.2019
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13:19, 18.07.2019
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12:38, 18.07.2019
В Казани в обновленном после пересыхания озере утонул иностранец
11:40, 18.07.2019
Где в Казани найти няню для собаки
11:39, 18.07.2019
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11:31, 18.07.2019
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Билайн в Казани создаст уникальный АнлимСити – мобильную столицу фестивалей лета

Cегодня, 10:30 24 0 Автор: prokazan.ru

Билайн выступит технологическим партнером мультиформатного фестиваля ARENALAND, где представит уникальный проект – город АнлимСити в виртуальном и реальном пространствах. Посетить фестиваль и увидеть интеграцию можно будет 20 июля на стадионе «Казань Арена».

АнлимСити – это настоящий город с необычной инфраструктурой и технологической составляющей, построенный в концепции парка развлечений. На его территории каждый может стать участником большой игры, получить бонусы и подарки. В АнлимСити необычно все: от архитектуры, квестов и заданий, собственной валюты в виде бикоинов до его постоянных жителей.

Город существует сразу в двух пространствах: digital и реальном, которые связаны общим сюжетом и игровыми механиками, а также одними из самых современных технологических решений.

Для онлайн-версии были задействованы AR-технологии, что позволило визуально сделать всю инфраструктуру настоящего города. В реальном городе будет использоваться формат иммерсивного шоу. Это поможет создать эффект полного погружения для каждого: гости смогут оказаться не просто зрителями, а станут непосредственными участниками городских событий.

Познакомиться с онлайн-версией города АнлимСити, попробовать свои силы в онлайн играх и заработать первые бикоины, которые можно обменять на подарки, можно уже сейчас на специальной странице https://beeunlim.ru/.

Абоненты Билайн смогут без проблем делиться впечатлениями с фестиваля в любом формате - онлайн трансляции, видео, фотографии и, конечно, звонки. ARENALAND объединит три ключевых направления: sport, music, network и станет центром притяжения не только казанцев, но и гостей из соседних регионов.

Надежная связь и стабильная скорость 4G интернета на фестивалях и городских праздниках, объектах спортивной инфраструктуры и общественных пространствах – часть глобальной программы оператора по модернизации сети. В Казани были проведены масштабные работы по расширению высокоскоростной сети – за год количество 4G станций было увеличено на 65%. Сейчас Билайн продолжает точечно увеличивать емкость сети, что позволяет достигать более качественное покрытие 4G сетью целых районов города. Этим летом сеть оператора успешно прошла проверку большими нагрузками во время российского этапа Чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race, а также готова ко встрече гостей и участников Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.

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