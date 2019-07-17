В Татарстане завели дело после смерти воспитанника детского дома

В Мензелинском районе Татарстана возбудили уголовное дело после смерти в лесу воспитанника детского дома из Зеленодольском района, информацию подтвердил источник портала.

Напомним, накануне стало известно, что 16-летнего подростка нашли мертвым, выяснилось, что он вместе с другими детьми находился в детском лагере "Полянка", откуда ушел вечером 6 июля. Его объявили в розыск.

- После обнаружения тела подростка было заведено дело по статье "Доведение до самоубийства", - сообщили порталу.