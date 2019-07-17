В Татарстане осудили воспитанницу детдома, зарезавшую мать

В Альметьевске осудили 21-летнюю Жанну Курикову, которая в прошлом году убила свою 44-летнюю мать, сообщили в прокуратуре РТ.

Напомним, вскоре после рождения девушки ее мать была осуждена, и девочка воспитывалась в детском доме. Когда женщина вышла на свободу, они стали жить вместе в квартире по улице Джалиля, при этом мать часто ругала свою дочь, которая периодически не ночевала дома.

5 ноября пьяная мать стала ругать свою дочь, обвиняя в аморальном образе жизни, в ответ та схватилась за нож и начала им ударять женщину. Пострадавшая скончалась на месте.

Девушку приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, в то время как санкция стати "Убийство" предусматривает срок от 6 лет. Вынося столь мягкий приговор, суд учел противоправные действия погибшей.

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