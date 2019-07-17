Для родителей казанских детей, отравившихся в Крыму, открыли «горячую линию»

Горячую линию для родителей детей из Татарстана, отравившихся на отдыхе в детском лагере в Крыму, была открыта накануне, сообщил журналистам на пресс-конференции министр молодежи РТ Дамир Фаттахов.

- Чтобы родители были в курсе всей ситуации, мы запускаем телефон горячей линии — 8 (967) 772-87-77. По этому телефону любой родитель может выяснить статус ребенка, в каком он состоянии, — сказал накануне Фаттахов.

В лагерь «Лучистый» под Евпаторией, по словам Фаттахова, детей из Татарстана направили впервые. Нареканий состояние лагеря до случившегося вчера отравления не вызывало.

Напомним, из детского лагеря вблизи Евпатории в Крыму в Евпаторийскую городскую детскую клиническую больницу попали дети из Татарстана. Причина — признаки пищевого отравления. Заболевшим от 7 до 17 лет, в основном это дети из Казани. Они прилетели в лагерь 8 июля и должны были пробыть там до 26-го.