Казань сегодня: дело на коммунального короля и массовое захоронение

В КАЗАНИ ЗАДЕРЖАЛИ ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КРУПНЕЙШЕГО ТСЖ

В Казани задержали 66-летнего Вячеслав Шелуханов, экс-председателя одного из крупнейших в городе товариществ собственников жилья "Азино-1", информацию СМИ подтвердил источник портала.

По предварительным данным, Шелуханова подозревают в том, что он, возглавляя МУП "ЖКУ Советского района Казани", с декабря 2009 года по февраль 2016 года незаконно приватизировал муниципальные квартиры.

Помимо Шелуханова подозревают еще четырех человек.

В КАЗАНИ СНЯЛИ НА ВИДЕО, КАК МУЖЧИНУ ИЗБИЛИ ПАЛКОЙ, А ПОСЛЕ УВЕЗЛИ В АВТО

В Казани во дворе №12 по ул. Кайбицкая двое мужчин избили палкой полуголого мужчину, а после затащили его в KIA и вывезли. Об этом сообщил житель города, увидевший избиение на записи. Подробности происшествия Prokazan.ru уточнили в МВД по РТ.

Инцидент случился 15 июля в 12:50, сначала двое мужчин палками побили другого, а потом посадили избитого мужчину в салон и уехали.

В КАЗАНИ ОСУДИЛИ ПАРНЯ, СЛОМАВШЕГО РЕБРА ПРЕПОДАВАТЕЛЮ КФУ

В Казани осудили 27-летнего Павла Андреева, который в августе прошлого года избил 55-летнего преподавателя кафедры физической культуры и спорта КФУ Александра Белова, об этом стало известно на заседании суда.

Напомним, 16 августа около 00:30 у дома №51 по улице Право-Булачная Белов случайно задел плечом девушку, которая шла с молодым человеком — Андреевым. Тому не понравилось, что девушку задели, он развернул преподавателя КФУ и кулаком ударил в грудную клетку, в результате мужчина упал.

Сегодня Павлу Андрееву назначили наказание в виде лишения свободы условно на 4 года с испытательным сроком в 4 года.

ШТАБ НАВАЛЬНОГО РАССКАЗАЛ О ТРАТАХ НА РЕЗИДЕНЦИЮ МИННИХАНОВА В БОРОВОМ МАТЮШИНО

Штаб политика Алексея Навального в Казани рассказал о тратах на резиденцию президента Татарстана в Боровом Матюшино и гостевой дом управления делами президента, об этом сообщается на их сайте.

Всего в 2018 году на них потратили почти 130 миллионов рублей, большая часть тендеров касается озеленения территорий. В период с 2013 по 2017 год 29 из 30 подобных закупок выиграло ООО "ПСК "Гранит" на общую сумму 72 млн рублей.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАК ОБНОВЯТ НАБЕРЕЖНУЮ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ КАЗАНКИ

Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с помощником президента РТ Наталией Фишман-Бекмамбетовой посетил набережную на левом берегу Казанки, после этого стало известно, как ее обновят. Об этом сообщили в Парках и скверах РТ.