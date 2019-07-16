Казань сегодня: дело на коммунального короля и массовое захоронение

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Новости Казани и РТ

15:10, сегодня
В Казани сняли на видео, как мужчину избили палкой, а после увезли в авто
11:10, сегодня
В Зеленодольске очевидцы сняли на видео черепаху, плавающую в городском озере
09:55, сегодня
В Зеленодольском районе рабочий упал со строительных лесов и погиб на месте
09:20, сегодня
Cуд не стал разбираться с зеленодольской аварийщицей, вернув дело в полицию
15:14, 16.07.2019
В Зеленодольске снесли незаконно установленные гаражи
14:51, 16.07.2019
Зеленодольск получит авто для перевозки больных, а Васильево - спортзал
13:23, 16.07.2019
​«Я не преступник»: в Казани судят зеленодольскую аварийщицу из «Полукамушек»
10:07, 13.07.2019
В Зеленодольске в городском озере нашли труп мужчины
14:03, 12.07.2019
Жительницу «Полукамушек» обвинили в нарушении законодательства о митингах
16:56, 11.07.2019
В жилом доме в Зеленодольске рухнул лестничный пролет
17:27, 10.07.2019
Принудительное выселение в Зеленодольске закончилось инсультом и госпитализацией
10:22, 10.07.2019
Исторические Полукамушки снова горят. Это уже восьмой пожар за последние месяцы
10:35, 09.07.2019
Зеленодолец убил приятеля из-за травмы, нанесенной в детстве козленком Семеном
14:17, 08.07.2019
Некоторые участки Волги реконструируют для прохода больших кораблей
14:05, 08.07.2019
На Зеленодольском пляже снова можно купаться
10:36, 07.07.2019
Под Казанью в кабине фуры нашли мертвого водителя
16:59, 05.07.2019
Выкупную стоимость для «аварийщиков» Чистополя подняли на восемь тысяч рублей
16:37, 05.07.2019
В Зеленодольске перенесли сроки отключения горячей воды
11:51, 04.07.2019
В Зеленодольском районе запустят производство лекарств
16:48, 03.07.2019
В Зеленодольске девять стобалльников по ЕГЭ: шесть в городе и три в районе
07:22, 03.07.2019
Синоптики прогнозируют в Татарстане грозу с усилением ветра
08:58, 02.07.2019
Зеленодолец заплатил более полумиллиона рублей алиментов, чтобы продать квартиру
10:22, 01.07.2019
В Зеленодольске осудили мужчину, у которого в машине нашли 7 килограмм гашиша
08:50, 28.06.2019
Зеленодольские пожарные получили две новые машины от компании POZIS
11:15, 26.06.2019
Стала известна программа Дня молодежи, который пройдет 29 июня в Зеленодольске
14:13, 22.06.2019
В Зеленодольск кошка умерла после стрижки, хозяйка обвинила в этом ветеринаров
19:30, сегодня
Казань сегодня: дело на коммунального короля и массовое захоронение
17:24, сегодня
В Татарстане на трассе опрокинулась фура с печеньем
12:01, 16.07.2019
Куда казанцам поехать на шашлыки?
17:20, сегодня
В Казани пришили ногу водителю, которому оторвало ее в пробке у Миллениума
16:59, сегодня
В Татарстане нефтяники нашли массовое захоронение людей
16:50, сегодня
В Казани осудили парня, сломавшего ребра преподавателю КФУ
13:01, 15.07.2019
Роботы и люди: как искусственный интеллект поможет казанским бизнесменам
16:30, сегодня
Штаб Навального рассказал о тратах на резиденцию Минниханова в Боровом Матюшино
16:17, сегодня
ВТБ начал выпуск кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
16:02, сегодня
В Набережных Челнах ищут мужчину с оранжевой кепкой
15:48, сегодня
В Казани потратят четыре дня на обсуждение нового Генплана города
15:10, сегодня
В Татарстане мужчина украл пшеницу. Его осудили
14:47, сегодня
В Татарстане членов избиркомов мобилизуют в армию на время выборов
14:26, сегодня
В Татарстане нашли массовое захоронение людей
14:25, сегодня
В Татарстане нашли повешенным воспитанника детского дома
13:59, сегодня
Синоптики предупредили о скорой грозе в Татарстане
12:52, сегодня
Информация о смерти водителя, сбившего дальнобойщика, оказалась недостоверной
12:50, сегодня
Минтранс выступил за строительство платной дороги Москва-Казань вместо новой М7
12:00, сегодня
Yota обновила условия для подключения на планшете
11:59, сегодня
В Татарстане парня убили ударом в пах
11:40, сегодня
Стало известно, как обновят набережную на левом берегу Казанки
10:59, сегодня
В Казани осудили пассажира поезда, лежа пнувшего полицейского
10:40, сегодня
В Казани водитель «Лады» сбил девушку с младенцем в коляске
10:14, сегодня
В Татарстане ищут неизвестного, изнасиловавшего девушку
09:52, сегодня
В Челнах арестовали тренера спортшколы по делу о групповом изнасиловании
09:49, сегодня
Минниханов взял под контроль ЧП с отравлением десятков детей из Казани в Крыму
09:24, сегодня
Медведев поздравил команду «Камаз-мастер» с победой в ралли «Шелковый путь»
09:10, сегодня
В Казани задержали экс-председателя крупнейшего ТСЖ
09:04, сегодня
Более 40 детей из Татарстана госпитализировали из-за отравления в Крыму
17:57, 16.07.2019
В Башкирии заключили под стражу водителя перевернувшегося на трассе автобуса
17:30, 16.07.2019
Сбой в базе ЗАГС: в Казани нельзя получить документы о браке, рождении и смерти
17:12, 16.07.2019
У моста Миллениум водителю оторвало ногу в утренней пробке
16:52, 16.07.2019
В Татарстане 3-летний мальчик насмерть разбился об асфальт
16:48, 16.07.2019
Убитая стюардесса из Челнов ранее работала танцовщицей
16:21, 16.07.2019
В Казани мужчина спрыгнул с балкона дома на крышу ехавшего автобуса
15:11, 16.07.2019
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14:45, 16.07.2019
В Казани задержали мужчину, ограбившего офис микрозаймов с гранатой
14:14, 16.07.2019
В ДТП с автобусом в Башкирии погиб выпускник Высшей школы журналистики КФУ
14:05, 16.07.2019
В Татарстане осудили мужчину, который убил знакомых, нанеся им 90 ударов ножом
13:28, 16.07.2019
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12:52, 16.07.2019
В Казани сотрудница банка проиграла на ставках 4 млн рублей, вынесенные с работы
12:42, 16.07.2019
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11:59, 16.07.2019
В Татарстане скончался водитель «Лады», насмерть сбивший дальнобойщика
11:30, 16.07.2019
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11:29, 16.07.2019
СМИ: в Набережных Челнах 15 человек избили 16-летнего подростка
11:16, 16.07.2019
Под Казанью банда фальшивомонетчиков печатала евро на экспорт
10:56, 16.07.2019
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10:22, 16.07.2019
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10:10, 16.07.2019
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Казань сегодня: дело на коммунального короля и массовое захоронение

Cегодня, 19:30 73 0 Автор: prokazan.ru

В КАЗАНИ ЗАДЕРЖАЛИ ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КРУПНЕЙШЕГО ТСЖ

В Казани задержали 66-летнего Вячеслав Шелуханов, экс-председателя одного из крупнейших в городе товариществ собственников жилья "Азино-1", информацию СМИ подтвердил источник портала.

По предварительным данным, Шелуханова подозревают в том, что он, возглавляя МУП "ЖКУ Советского района Казани", с декабря 2009 года по февраль 2016 года незаконно приватизировал муниципальные квартиры.

Помимо Шелуханова подозревают еще четырех человек.

В КАЗАНИ СНЯЛИ НА ВИДЕО, КАК МУЖЧИНУ ИЗБИЛИ ПАЛКОЙ, А ПОСЛЕ УВЕЗЛИ В АВТО

В Казани во дворе №12 по ул. Кайбицкая двое мужчин избили палкой полуголого мужчину, а после затащили его в KIA и вывезли. Об этом сообщил житель города, увидевший избиение на записи. Подробности происшествия Prokazan.ru уточнили в МВД по РТ.

Инцидент случился 15 июля в 12:50, сначала двое мужчин палками побили другого, а потом посадили избитого мужчину в салон и уехали.

В КАЗАНИ ОСУДИЛИ ПАРНЯ, СЛОМАВШЕГО РЕБРА ПРЕПОДАВАТЕЛЮ КФУ

В Казани осудили 27-летнего Павла Андреева, который в августе прошлого года избил 55-летнего преподавателя кафедры физической культуры и спорта КФУ Александра Белова, об этом стало известно на заседании суда.

Напомним, 16 августа около 00:30 у дома №51 по улице Право-Булачная Белов случайно задел плечом девушку, которая шла с молодым человеком — Андреевым. Тому не понравилось, что девушку задели, он развернул преподавателя КФУ и кулаком ударил в грудную клетку, в результате мужчина упал.

Сегодня Павлу Андрееву назначили наказание в виде лишения свободы условно на 4 года с испытательным сроком в 4 года.

ШТАБ НАВАЛЬНОГО РАССКАЗАЛ О ТРАТАХ НА РЕЗИДЕНЦИЮ МИННИХАНОВА В БОРОВОМ МАТЮШИНО

Штаб политика Алексея Навального в Казани рассказал о тратах на резиденцию президента Татарстана в Боровом Матюшино и гостевой дом управления делами президента, об этом сообщается на их сайте.

Всего в 2018 году на них потратили почти 130 миллионов рублей, большая часть тендеров касается озеленения территорий. В период с 2013 по 2017 год 29 из 30 подобных закупок выиграло ООО "ПСК "Гранит" на общую сумму 72 млн рублей.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАК ОБНОВЯТ НАБЕРЕЖНУЮ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ КАЗАНКИ

Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с помощником президента РТ Наталией Фишман-Бекмамбетовой посетил набережную на левом берегу Казанки, после этого стало известно, как ее обновят. Об этом сообщили в Парках и скверах РТ.

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