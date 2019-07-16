В Казани пришили ногу водителю, которому оторвало ее в пробке у Миллениума

В Казани врачи спасли ногу мужчине, пострадавшему в ДТП у моста Миллениум накануне утром, сообщили в Минздраве РТ.

Напомним, примерно в 9 часов водитель остановился в левой полосе движения из-за сломавшегося авто, когда он пошел открывать багажник, в него сзади въехал "Рено Дастер". Авто вдавило человека в кузов, ему оторвало ногу.

Пострадавшего госпитализировали в 7-ю горбольницу Казани. Ему экстренно была сделана операция, которую проводили сразу несколько бригад медиков: травматологи, сосудистые хирурги и нейрохирурги. Ногу удалось спасти, но пациент пока находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, передает "Татар Информ".